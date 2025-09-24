Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы обязали медицинскую компанию в Самарской области сменить название

24 сентября 2025 10:06
126
С заявлением в Арбитражный суд Самарской области обратилась организация, весьма недовольная появлением «близнеца». Одинаковое наименование компаний и аналогичный спектр услуг вводили в заблуждение клиентов. Фирму, которая была зарегистрирована позднее, обязали сменить название и внести соответствующие изменения в документы.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав установил срок для добровольного исполнения решения суда, однако руководство организации его проигнорировало. Тогда сотрудник Службы предупредил юридическое лицо об уголовной ответственности и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

️Перспектива оказатьсяна скамье подсудимых побудила организацию сменить название компании.

Новости по теме
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям
23 сентября 2025, 13:06
Она замахивалась на представителей власти и оскорбляла их.  В стране
259
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
22 сентября 2025, 14:03
Этот голосовой бот поможет узнать о наличии исполнительных производств, вынесенных в рамках них ограничениях и наложенных арестах. Общество
347
В Тольятти снесли заброшенный павильон
22 сентября 2025, 09:47
Земельный участок освободили от незаконной постройки. Благоустройство
256
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
116
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
132
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
360
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
359
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
315
