Судебные приставы обязали медицинскую компанию в Самарской области сменить название

126

С заявлением в Арбитражный суд Самарской области обратилась организация, весьма недовольная появлением «близнеца». Одинаковое наименование компаний и аналогичный спектр услуг вводили в заблуждение клиентов. Фирму, которая была зарегистрирована позднее, обязали сменить название и внести соответствующие изменения в документы.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав установил срок для добровольного исполнения решения суда, однако руководство организации его проигнорировало. Тогда сотрудник Службы предупредил юридическое лицо об уголовной ответственности и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

️Перспектива оказатьсяна скамье подсудимых побудила организацию сменить название компании.