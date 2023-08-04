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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы Чапаевска помогли вернуть автомобиль самарчанке

4 августа 2023 17:06
134
Судебные приставы г. Чапаевска помогли вернуть автомобиль самарчанке

Судебные приставы г. Чапаевска Самарской области убедили мужчину передать экс-супруге автомобиль марки «Honda», так как именно ее суд определил владелицей иномарки при разделе имущества.

Исполнительное производство находилось на исполнении в отделении судебных приставов г. Чапаевска Самарской области. Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и разъяснил, с какими последствиями может столкнуться мужчина в случае неисполнения решения суда. Это помогло убедить должника поступить благоразумно и исполнить решение суда.

Мужчина передал автомобиль экс-супруге, которая сейчас проживает в г. Самаре.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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