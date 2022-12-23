Суд взыскал моральный вред в пользу ребенка, получившего травму на детской площадке в Сызрани

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В июне 2022 года 3-летний ребенок во время катания на карусели во дворе дома № 18А по ул. Новостроящейся в г. Сызрани получил травму. Указательный палец был зажат конструкцией открытого механизма карусели. В результате произошла травматическая ампутация ногтевой фаланги пальца, мальчику потребовалась операция, он получил повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Проверкой установлено, что во время эксплуатации детской карусели ее конструкция находилась в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, отсутствовала предусмотренная конструкцией металлическая крышка оси карусели, которая ограничивает свободный доступ пользователей к механизму оборудования, что стало причиной травмы.

Прокурор города обратился в Сызранский городской суд с исковым заявлением к МБУ «Благоустройство» о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Решением Сызранского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.