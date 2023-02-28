Я нашел ошибку
Главные новости:
В Чапаевске задержали наркодилера
В Чапаевске задержали наркодилера
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Самарцы хотят получить страховку от плохих новостей
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире российских телеканалов и радиостанций в результате взлома серверов
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.43
0.72
EUR 79.62
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд прекратил дело о «золотом снеге» в Самаре

28 февраля 2023 10:53
119
Суд прекратил дело о «золотом снеге» в Самаре

Октябрьский районный суд Самары поставил точку в деле о «золотом снеге». Обвиняемым по нему проходил бывший руководитель МП «Благоустройство» Евгений Садовников. Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере.

Дело поступило в суд в июне 2022 года. Рассмотрение назначали то на одну дату, то на другую. Однако из раза в раз судебное заседание откладывали. Причины были разные: неявка свидетелей или потерпевшего, а также другие основания. В понедельник, 27 февраля 2023 года, заседание все же состоялось. На нем было решено прекратить производство по делу, пишет Самара-КП.

— Причина — истечение сроков давности уголовного преследования, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.

Напомним, Евгения Садовникова уволили с поста директора МП «Благоустройство» в феврале 2022 года. Ему прочили должность замглавы Самарского района по ЖКХ. Однако вместо этого он стал фигурантом уголовного дела. Евгения Садовникова обвинили в мошенничестве — по версии следствия, он и его сотрудники завышали объемы вывезенного снега и отправляли его на незаконные полигоны. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
55
Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом.
27 февраля 2023  21:11
Дмитрий Азаров: "Главам городов ноги никто переставлять не будет, но контроль за их работой обеспечим"
356
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
1339
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
332
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
352
Весь список