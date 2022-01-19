Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО

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Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.

Из доводов защиты, которые приводят в пресс-службы судов, следует, что, по мнению адвокатов, подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта" (именно этой компании касается уголовное дело).

"Надежды на убежище в США у Мейера нет. Он отказался от гражданства США в пользу РФ", - сообщила защита.

Вместе с Мейером по уголовному делу проходит его жена Инна и партнер по бизнесу Елена Стрельникова, отправленные под домашний арест, сообщает РИА Новости.