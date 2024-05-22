Суд обязал «Аэрофлот» выплатить компенсацию за отмену билетов на Пхукет

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Свердловский областной суд обязал «Аэрофлот» выплатить 119 тыс. рублей убытков за разрыв договора авиаперевозки, сообщил 22 мая суд в Telegram-канале.

Отмечается, что в октябре 2023 года Екатерина и Александр приобрели на сайте авиакомпании билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург на общую сумму 49 254 рубля. Им были высланы электронный чек и маршрутные квитанции.

Однако через несколько дней авиакомпания неожиданно разорвала договор авиаперевозки из-за «некорректного оформления билетов в силу технических причин». Деньги вернули, предоставили каждому скидку 30% от стоимости билета и индивидуальный промокод со сроком действия 30 дней с даты его получения.

«Екатерина и Александр обратились с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Просили взыскать с ответчика убытки в виде разницы между стоимостью перелета на момент предъявления иска (168 470 рублей) и суммой, фактически им выплаченной (49 524 рубля), то есть в итоге 118 946 рублей — по 59 473 рубля на каждого», — уточнила пресс-служба суда.

В требованиях им было отказано, и они решили подать жалобу в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд установил, что размещенное на сайте авиаперевозчика предложение о продаже авиабилетов являлось публичной офертой. Перевозчик был не вправе изменять объявленную цену перелета для тех, кто выразил намерение заключить договор. Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу каждого истца по 59 473 рубля, пишут "Известия".