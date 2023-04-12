Суд арестовал 9-классника за поножовщину в самарской школе

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В Советском районном суде рассмотрели прошение следователей о выборе меры пресечения для несовершеннолетнего жителя Самары. Он был участником поножовщины в одной из школ города.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 10 апреля, в учебном заведении Советского района областной столицы. Два школьника во время урока биологии поссорились. В разгар конфликта один из них достал перочинный нож и несколько раз ударил одноклассника в спину в районе лопаток.

Пострадавшего отвели в медкабинет, а потом госпитализировали. А в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы, пишет 63.ру.