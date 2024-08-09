Станции метро в Самаре потребовали оснастить средствами обеспечения транспортной безопасности

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В Самаре суд потребовал усилить антитеррористическую защищенность метрополитена. Железнодорожный районный суд Самары признал, что меры, которые обеспечивают эту защищенность, недостаточны. Мэрию, департамент транспорта МН г.о. Самара «Самарский метрополитен» обязали устранить нарушения.

— Позже это решение оставил без изменений Самарский областной суд, —следует из картотеки дел на сайте облсуда.

Дело рассматривали 6 августа. Теперь все 10 станций самарского метро необходимо оснастить техническими средствами, которые обеспечат транспортную безопасность. После того, как решение суда вступит в законную силу, на устранение нарушений будет год, пишет Самара-КП.