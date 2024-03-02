Стало известно о пострадавших после атаки беспилотника в Петербурге

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В Санкт-Петербурге после атаки беспилотника на жилые дома шесть человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

«Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Уточняется, что 92-летняя женщина была госпитализирована из-за сильного стресса.

Ранее стало известно об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге. БПЛА врезался в жилой дом, что привело к повреждению двух зданий. Из помещений эвакуировали 100 человек.