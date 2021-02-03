Стали известны детали массового ДТП в Сызрани

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В Самарской области столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщили представители Сызранского отдела ГИБДД.

— Авария произошла 2 февраля. Водитель 1968 года рождения на автомобиле «Ауди» около дома № 16 по переулку Опорный превысил скорость и въехал в «Ладу Гранту», которая остановилась на перекрестке, чтобы повернуть налево. От удара «Лада» врезалась в стоящий впереди «Лендровер», который по цепочке откинуло на стоящий впереди автомобиль «Киа». Предполагаемый виновник ДТП выехал на встречку и врезался в еще одну «Гранту», — пояснили в полиции.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, пишет 63.ру.

Фото: «ОГИБДД Сызранское» / Vk.com