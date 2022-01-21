СПЧ следит за ситуацией с допросом супруги федерального судьи в отставке в Нижнем Новгороде

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ситуацией с допросом супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, проживающего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава совета Валерий Фадеев.

В четверг некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

"Этим вопросом плотно занимается член Совета Игорь Каляпин. У меня есть от него информация. Предварительно можно понять, что следователи Чеченской Республики вывезли женщину на допрос в качестве свидетеля", - сказал Фадеев.

По его словам, и у Каляпина, и у адвоката есть нарекания к тому, как это было проведено. "Но пока предварительно сказать, что был нарушен закон в той части, что она была будто бы чуть ли не украдена, об этом пока говорить не приходится. Это были реальные следователи, они предъявили документы, есть реальное уголовное дело, по которому женщина проходит в качестве свидетеля", - добавил Фадеев.

Он также сообщил, что пока нет никакой сколько-нибудь значимой информации о том, что есть связь между допросом женщины и Telegram-каналом ее сына, как пишут некоторые СМИ.

Фото: соцсети