Спасшийся при пожаре россиянин погиб от нового пожара спустя три дня

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Житель Саратова, который три назад успел выбраться из горящей квартиры, погиб при новом пожаре. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 5 утра. Диспетчеру сообщили о пожаре на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской. Огонь распространился на площади одного квадратного метра. В результате происшествия погиб 51-летний мужчина. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее стало известно, что 23 января в этой же квартире уже был пожар. Тогда мужчина успел спастись.

По факту происшествия следователи проводят проверку, пишет МК.