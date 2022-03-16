Спасатели работали на месте столкновения грузовика с автомобилем "Волга" в Сызранском районе

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16 марта на 886 километре трассы М-5 около поселка Новая Крымза из-за сильной метели и гололеда столкнулись грузовик и автомобиль «Волга».

"В легковом автомобиле находились 3 человека. Двое смогли самостоятельно выбраться. Водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Для его извлечения и передачи бригаде скорой помощи требовалась помощь спасателей", передает пресс-служба ПСС СО.

К месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Сызрани.

В результате аварии кузов легкового автомобиля оказался сильно деформирован. Водитель, находящийся в салоне аварийного автомобиля, был в сознании.

Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Затем пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.

Фото: ПСС СО