Спасатели нашли альпиниста провалившегося в расщелину на Эльбрусе

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Спасатели нашли альпиниста, который провалился в ледовую трещину на Эльбрусе, сейчас его спускают с горы, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России, передает РИА Новости.

"Во время спуска с Эльбруса два восходителя сбились с маршрута, и один из них провалился в трещину на высоте 4900 метров. В настоящее время пострадавшего транспортируют на поляну Азау", - говорится в сообщении.

"Известия" уточняют, что пострадавший альпинист из Липецка.

«Спасатели добрались до пострадавшего на Эльбрусе альпиниста из города Липецка. Он оказался в трещине, высота над уровнем моря, где проводились спасработы, около 5 тыс. метров. Спасатели помогли ему выбраться и спускаются на канатке вниз», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда МЧС России.

Альпиниста внизу ожидает машина скорой помощи. По данным ведомства, травм у мужчины нет.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи.

Фото: pixabay