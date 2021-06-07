Альпинист из Самары сорвался в расщелину на Эльбрусе

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Об этом в понедельник, 7 июня, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 17:00, 7 июня, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус, высота 4900 метров, зарегистрированная группа из 2-х человек (Самара) попросила о помощи. По предварительной информации один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 7 человек и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии