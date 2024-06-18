Совместные пожарно-тактические учения прошли в Безенчукском районе

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С поставленными задачами наши пожарные справились в полном объеме.



На днях огнеборцы пожарно-спасательной части № 115 пожарно-спасательного отряда № 44 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» приняли участие в совместных комплексных учениях, которые прошли на территории одного из объектов Безенчукского района.

На учениях отрабатывались взаимодействие администрации объекта с оперативными службами, а также слаженность действий специализированных служб и пожарных-спасателей.

По замыслу учений наши огнеборцы должны были локализовать и ликвидировать последствия условного разлива нефтепродуктов во избежание возможного возгорания.

Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.