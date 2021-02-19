Советы самарцам: Если вам на дороге попался олень, уступите ему дорогу

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Нередки случаи, когда под колесами транспортных средств оказываются животные. Чаще всего подобные ДТП происходят на загородных трассах.

Если столкновение с мелкими животными может пройти почти незаметно для транспортных средств, то наезд на крупного зверя может привести к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров.

В ПДД РФ животные не выступают отдельным участником дорожного движения, и это логично. Однако, если наезд на животного все же произошел, то данное происшествие является дорожно-транспортным, т.к. событие произошло в процессе движения по дороге и транспортному средству причинен материальный ущерб.

В этом случае, водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД. Полицейские проводят комплекс мероприятий по документированию ДТП. Об аварии сотрудники полиции сообщают в департамент охоты и рыболовства, а также, в случае ранения животного, специалистам ветеринарной службы.

По информации департамента охоты и рыболовства Самарской области, за прошедшие три года, в авариях погиб 191 зверь. В основном под колеса попадают лоси, косули, кабаны. При таких авариях страдают и люди. За минувшие три года зафиксировано восемь ДТП с участием диких животных, в которых один человек погиб и семь получили различные травмы, в том числе ребенок.

У большинства подобных происшествий схожие обстоятельства. Животное неожиданно появляется на проезжей части. Водитель не успевает среагировать, уйти от столкновения, теряет управление.

Такие ДТП чаще всего происходят в период миграции диких животных — весной и осенью, но бывают и летом, отмечают в профильном департаменте. Места возможного передвижения — дороги, которые граничат с лесными массивами, насаждениями и полями. Например, это трассы М-5 «Урал» и Самара — Бугуруслан. Чаще всего происшествия случаются в ночное время. Животное пугается света фар или звуковых сигналов и выбегает на проезжую часть.

Так, 26 сентября 2020 года в 5 часов утра на дороге Тольятти — Ташелка в результате столкновения с лосем, выбежавшем из лесного массива 70-летняя женщина – водитель, не выбравшая правильный скоростной режим, была госпитализирована с травмами.

Специалисты уточняют: животные боятся автомобилей и поэтому не нападают на них, а спешат скрыться. Фактов, когда они проявляли бы агрессию к транспорту, в нашем регионе не выявлено. Также, в ведомстве уточнили, что круглогодичная минеральная подкормка предотвращает выход диких животных на трассы и дороги, которые зимой посыпают солью.

Некоторые водители к наезду на животных относятся легкомысленно: уезжают, или даже пользуются случаем заполучить немного дичи. В частности, это касается происшествий с мелкими зверями или птицами, которые не могут сильно повредить машину, вывести ее из строя. Но такой факт расценивается как оставление места ДТП и за него ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» предусмотрена административная ответственность.

При обнаружении животного, погибшего на дороге, полиция ведет розыск скрывшихся водителей. По нескольким происшествиям автомобилистов удалось установить. Через суд их лишили прав на срок от года до полутора лет.

Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Однако, животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков «Дикие животные» и «Перегон скота», следуя на данных участках с минимальной скоростью движения, сообщает облМВД