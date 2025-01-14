Сотрудница банка уберегла пенсионерку в Жигулевске от потери 800 тысяч

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В середине декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску поступило сообщение от сотрудницы одной из финансовых организаций. Женщина сообщила, что в офис банка пришли две взволнованные пенсионерки, которые хотели оформить перевод более 800 тысяч рублей.

Как установили прибывшие в банковское учреждение полицейские, к 59-летней местной жительнице обратилась за помощью соседка, которой по телефону поступило предложение заработать на инвестициях и для этого необходимо перевести деньги на указанный собеседником счет. Самостоятельно оформить перевод денежных средств они не смогли и пошли в ближайший банк. Сотрудница финансовой организации – Мария Голикова стала расспрашивать женщин, кому и для чего они пытались перевести такую сумму. Не получив внятного ответа, девушка, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для реагирования в подобных ситуациях, сообщила о происходящем в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску.

Сотрудники полиции разъяснили доверчивым пенсионеркам, что те чуть не стали жертвами обмана. Так, благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудницы банка удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Начальник дежурной части ОМВД России по г. Жигулевску майор полиции Руслан Тушев поблагодарил Марию Дмитриевну за внимательное отношение и вручил ей благодарственное письмо от руководства отдела полиции, отметив, что мошенничества – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть внимательными и не идти на поводу у мошенников.