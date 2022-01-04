Сотрудники самарской Госавтоинспекции продолжают выявлять водителей, грубо нарушающих ПДД

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Сотрудникам ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре от местных жителей поступила информация о том, что по улице Георгия Ратнера следует автомобиль ВАЗ 21103, водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Вскоре полицейские остановили указанный автомобиль.

Во время общения они заметили у 48-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. По данному факту в отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен для принятия решения в суд. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю 50-тысячным штрафом и лишением права управления на срок 3 года. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования.