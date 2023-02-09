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Сотрудники самарской Госавтоинспекции не дали замерзнуть на трассе семье, следовавшей в Крым

9 февраля 2023 10:01
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Сотрудники самарской Госавтоинспекции не дали замерзнуть на трассе семье, следовавшей в Крым

Следовавшую в Крым семью в мороз - 36 доставили в ближайшую гостиницу и помогли эвакуировать сломавшийся автомобиль на станцию техосмотра.

  Экипаж Госавтоинспекции Исаклинского района в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Антипова и майора полиции Дмитрия Панкова нес службу на автодороге М-5 «Урал», когда оперативный дежурный сообщил информацию о поступившем от гражданина вызове с просьбой оказать помощь на дороге.

Незамедлительно прибывшие на место вызова сотрудники полиции выяснили, что мужчина вместе с семьей следовал из города Челябинск в республику Крым. В пути водитель решил ненадолго остановить автомобиль на обочине, чтобы отдохнуть, но двигатель неожиданно заглох. Самостоятельно устранить поломку главе семьи не удалось. Температура воздуха на улице была ниже 36 градусов, а в автомашине находились дети.

Полицейские пересадили всех членов семьи в патрульный автомобиль и доставили в ближайшую гостиницу, после чего вернулись к машине. Совершив несколько безуспешных попыток завести двигатель автотранспорта, майор полиции Дмитрий Панков связался с дежурной частью и попросил прислать эвакуатор, с помощью которого и транспортировали легковушку до ближайшей станции технического обслуживания. 

 В сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы всегда ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

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