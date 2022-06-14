Сотрудники Росгвардии СО и ОМОН «Смерч» не допустили, чтобы девушка спрыгнула  с моста в реку  

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Сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, осуществлявшие патрулирование акватории реки Самара совместно с сотрудником Самарского линейного отдела полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, заметили девушку, которая перелезла через ограждение и, предположительно, хотела спрыгнуть с автомобильного моста в реку.

Сотрудники Росгвардии и полиции пришвартовали служебный катер и бросились к девушке, которая находилась в сложном психологическом состоянии – она рыдала и не могла ничего внятно ответить на задаваемые ей вопросы.

Пока один из бойцов ОМОН вместе с полицейским отвлекали девушку разговорами, второй сотрудник спецподразделения, улучив момент, схватил ее и перетащил обратно через ограждение.

Выяснилось, что 23-летняя уроженка Татарстана, проживающая в Самаре, из-за накопившихся жизненных проблем спонтанно хотела спрыгнуть с моста в реку. Стражи правопорядка доставили ее на служебную лодочную станцию, где напоили чаем, успокоили, после чего передали вызванным медикам.

Позже девушка при помощи мессенджера передала сотрудникам сообщение о том, что сейчас чувствует себя хорошо и очень благодарна им за то, что остановили её от необдуманного поступка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии СО.

Фото: Управление Росгвардии СО