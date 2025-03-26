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Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Тольятти

26 марта 2025 10:07
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Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Тольятти

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 16-летний Дмитрий, житель Тольятти, который 24 марта в 23:40 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей дачного поселка, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета.

Особые приметы: родимое пятно на спине.

Был одет в толстовку черного цвета с надписью «Angel» белого цвета, джинсы и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти по телефонам 8(8482)93-48-62, 93-69-69 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

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