Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 16-летнего жителя Ставропольского района

106

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 16-летний Харитонов Александр, который 1 сентября текущего года ушел из дома, расположенного в селе Подстепки Ставропольского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения Отдела: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время полицейскими осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские проверяют места жительства знакомых подростка, отрабатывают места его возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей района, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза зеленого цвета

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: толстовка темно-зеленого цвета с капюшоном, спортивные штаны светлого цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить информацию в О МВД России по Ставропольскому району, по телефону 8(8482)93-66-99, 112, в ближайший отдел полиции или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.