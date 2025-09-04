Я нашел ошибку
Главные новости:
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 16-летнего жителя Ставропольского района

4 сентября 2025 10:50
106
Полицейскими разыскивается без вести пропавший 16-летний Харитонов Александр, который 1 сентября текущего года ушел из дома, расположенного в селе Подстепки Ставропольского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения Отдела: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. 

Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности. 

В настоящее время полицейскими осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские проверяют места жительства знакомых подростка, отрабатывают места его возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей района, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка. 

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза зеленого цвета

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: толстовка темно-зеленого цвета с капюшоном, спортивные штаны светлого цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить информацию в О МВД России по Ставропольскому району, по телефону 8(8482)93-66-99, 112, в ближайший отдел полиции или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

 

В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
132
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
389
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
444
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
424
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
376
