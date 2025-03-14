Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Самарской области

138

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 13-летний Бакумшин Артем, житель станции Звезда Безенчукского района, который 13 марта в 17:00 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей дачного поселка, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 10-12 лет, рост около 155 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые короткие.

Особые приметы: небольшой шрам на левой щеке.

Был одет в куртку черно-серого цвета, спортивные штаны и кроссовки черно-белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ОМВД России по Безенчукскому району по телефонам: 8(84676)2-11-31, 8(917)109-48-44 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.