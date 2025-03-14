Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Самарской области

14 марта 2025 12:28
138
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Самарской области

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 13-летний Бакумшин Артем, житель станции Звезда Безенчукского района, который 13 марта в 17:00 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей дачного поселка, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 10-12 лет, рост около 155 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые короткие.

Особые приметы: небольшой шрам на левой щеке.

Был одет в куртку черно-серого цвета, спортивные штаны и кроссовки черно-белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ОМВД России по Безенчукскому району по телефонам: 8(84676)2-11-31, 8(917)109-48-44 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
19
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
116
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
182
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
14 марта 2025  10:19
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
168
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
852
Весь список