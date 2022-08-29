Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Хворостянском районе

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Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Хворостянском районе.



По предварительным данным ГИБДД, 29 августа в 20.15 час. на 22 км автодороги "Осинки- Приволжье- Хворостянка" водитель 1967 года рождения, управляя автобусом, допустил наезд на мужчину 1988 года рождения. Пешеход скончался до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают и опрашивают очевидцев.



Фото: ru.freepik.com