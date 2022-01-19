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Вещи он планировал доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.
Сотрудники ИК-3 задержали мужчину, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы
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Сотрудники ИК-3 задержали мужчину, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы

19 января 2022 17:39
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Вещи он планировал доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Самарской области задержали гражданина, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы с помощью квадрокоптера.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к исправительному учреждению, сотрудниками УИС задержан мужчина. 

При личном досмотре у тридцатидвухлетнего гражданина Л. обнаружили три свертка. В них находились 6 сотовых телефонов, 4 USB кабеля, 3 гарнитуры к сотовому телефону, два 3G модема, Wi-Fi роутер, 12 сим-карт, 4 колоды игральных карт.

Со слов задержанного данные вещи он планировал доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.

По данному факту проводится проверка, передает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   Пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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