Сотрудники ИК-3 задержали мужчину, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы

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Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Самарской области задержали гражданина, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы с помощью квадрокоптера.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к исправительному учреждению, сотрудниками УИС задержан мужчина.

При личном досмотре у тридцатидвухлетнего гражданина Л. обнаружили три свертка. В них находились 6 сотовых телефонов, 4 USB кабеля, 3 гарнитуры к сотовому телефону, два 3G модема, Wi-Fi роутер, 12 сим-карт, 4 колоды игральных карт.

Со слов задержанного данные вещи он планировал доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.

По данному факту проводится проверка, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области