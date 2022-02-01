Сотрудники ИК-3 СО задержали  мужчину, планировавшего перебросить в колонию запрещенные предметы 

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к исправительному учреждению, задержан мужчина.

Сотрудники исправительного учреждения на территории, прилегающей к колонии, задержали гражданина Г. Он добровольно выдал объемный пакет, где находились запрещенные предметы. Это 11 сотовых телефонов, 8 сим-карт, 8 зарядных устройств, 2 USB кабеля, гарнитура к сотовому телефону и блок зарядного устройства.

По словам задержанного, он хотел перебросить эти предметы на территорию колонии.

Сейчас решается вопрос о применении правовых мер к гражданину Г., передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области