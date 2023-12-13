Сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя в Сергиевском районе

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Водитель грузовика оказался в «заложниках» у погодных условий.

В утреннее время, находясь на участке патрулирования, сотрудники ДПС ОМВД России по Сергиевскому району лейтенант полиции Сергей Потапов и старший лейтенант полиции Алексей Сидоров находились на маршруте патрулирования федеральной трассы «М5-Урал». На 1091 км автодороги внимание инспекторов привлек грузовик, стоявший на обочине с заглушенным двигателем и аварийным знаком.

Учитывая погодные условия, а именно низкую отрицательную температуру, сотрудники полиции поспешили к автомашине. Со слов водителя, инспекторы узнали, что у грузовика села аккумуляторная батарея, а в одиночку запустить двигатель и продолжить движение мужчина не смог.

Госавтоинспекторы пересадили замерзающего мужчину в служебный автотранспорт, подключили "пусковые провода" и запустили двигатель.

Убедившись в работоспособности автомашины, инспекторы ДПС вернулись на маршрут патрулирования, а водитель, поблагодарив сотрудников полиции, смог продолжить движение.

Водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в Госавтоинспекцию.