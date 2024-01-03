Сотрудники ГИБДД СО при оформлении смертельного ДТП на трассе М5 "Урал" помогли участникам дорожного движения

147

Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области при оформлении ДТП помогли участникам дорожного движения.

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение о том, что в вечернее время на автодороге М-5 «Урал» на 1150 км произошло столкновение двух транспортных средств.

Дежурный незамедлительно передал информацию ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции, оперативно выехали на место происшествия.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции на место ДТП, оградили место аварии, устанавливали и опрашивали очевидцев происшествия, проводили иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что на автодороге произошло столкновение двух транспортных средств Kia Rio и Nissan Terrano.

На месте ДТП скончался водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний получили телесные повреждения и были госпитализированы. Для поддержки пострадавшего несовершеннолетнего, сотрудники Госавтоинспекции находились с ним в медицинском учреждении до приезда родственников.

Также в салоне автомобиля Nissan находились два несовершеннолетних пассажира 3-х и 8 лет, которые не пострадали в дорожной аварии. Полицейские пересадили детей в патрульный автомобиль, обогрели, напоили горячим чаем и передали ближайшим родственникам.

Самарская полиция напоминает автомобилистам! Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112. Вам обязательно помогут, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО