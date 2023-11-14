Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины 1963 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 11.11.2023 года в 11-00 час., при движении в Сызрани по ул. Котовского возле дома № 2 водитель, управляя легковым автомобилем (предположительно темного цвета), нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия.

Женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.