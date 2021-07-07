Сотрудница полиции в Самарской области спасла жизнь пешеходу

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Лейтенант полиции профессионально среагировала на возникновение критической ситуации.

В мае текущего года лейтенант полиции Елена Харитонова, инспектор (по исполнению административного законодательства) ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району, проезжая по одной из улиц города Похвистнево, увидела, как прохожий внезапно упал на тротуар.

Мгновенно среагировав, лейтенант полиции поспешила на помощь. Елена Анатольевна, применив специальные знания, полученные незадолго до происшествия в Учебном центре МВД России, проверила пульс, наличие дыхания у пострадавшего и приступила к реанимационным действиям. После того, как молодой человек пришел в себя, Елена Анатольевна предложила ему вызвать медиков, но пострадавший отказался и ушел.

Через некоторое время мужчина попытался найти свою спасительницу – девушку по имени Елена в форменном обмундировании – самостоятельно, чтобы поблагодарить, но не смог и обратился в облглавк через сервис приема сообщений. Он выразил слова признательности за своевременное оказание помощи в письме на имя начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта Александра Винникова: «Прошу Вас поощрить спасшую меня сотрудницу полиции. К сожалению, сам я растерялся и не смог поблагодарить ее».

На торжественном построении в честь 85-летия образования подразделений Госавтоинспекции начальник ОМВД России по Исаклинскому району передал Елене Анатольевне слова благодарности и вручил ценный подарок, сообщает облМВД.