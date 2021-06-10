В Тольятти ищут серийного вора

130

Сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти разыскивают Царева Алексея Владимировича, 1994 года рождения, подозреваемого в 7 эпизодах краж. Мужчина скрылся от органов дознания и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка с описанием подозреваемого доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по розыску предполагаемого злоумышленника.

Приметы: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы светлые.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 37-43-41,93-45-45, 93-45-95 или 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.