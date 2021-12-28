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Соседи сдали хозяина резиновой квартиры в Тольятти в полицию

28 декабря 2021 12:53
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Соседи сдали хозяина резиновой квартиры в Тольятти в полицию

По сообщению неравнодушных граждан задержан тольяттинец, подозреваемый в незаконной регистрации 57 иностранцев.
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из многоквартирных домов получили от жителей информацию, что 42-летний житель Центрального района по месту своей регистрации в квартире дома на улице Победы за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет 57 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Оперуполномоченный полиции проверил полученную информацию, опросил очевидцев, приобщил к материалам документы из МФЦ.
По материалам, собранным сотрудником полиции, отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Полицейскими установлено, что житель Тольятти неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина в ходе опроса признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение свыше 11,5 тысяч рублей.
Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112

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