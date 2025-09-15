снесен незаконный торговый павильон в Тольятти

167

На исполнении в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находилось исполнительное производство об освобождении земельного участка площадью 27 кв.м от незаконно занимающей его постройки.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок сотрудниками Службы в отношении собственника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а после составлено еще два административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Так как должник не одумался и к сносу не приступил, администрация города занялась освобождением земельного участка самостоятельно и незаконное строение с участка убрала, а землю привела в состояние пригодное для использования.

Понесенные же при исполнении судебного решения расходы будут взысканы с должника.