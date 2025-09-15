Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Снесен незаконный торговый павильон в Тольятти

15 сентября 2025 09:50
167
снесен незаконный торговый павильон в Тольятти

На исполнении в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находилось исполнительное производство об освобождении земельного участка площадью 27 кв.м от незаконно занимающей его постройки.
В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок сотрудниками Службы в отношении собственника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а после составлено еще два административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Так как должник не одумался и к сносу не приступил, администрация города занялась освобождением земельного участка самостоятельно и незаконное строение с участка убрала, а землю привела в состояние пригодное для использования.
Понесенные же при исполнении судебного решения расходы будут взысканы с должника.

Теги: Судебные приставы

