Смертельное массовое ДТП с участием грузовика произошло в Сызранском районе

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29 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 18:05 в Сызранском районе. 35-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Газ 3302», двигался по автодороге М5 «Урал» в направлении г. Самара. На 910 км. данной автодороги по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной «Mercedes» под управлением 57-летнего водителя.

Тот после столкновения съехал в правый походу движения кювет. После чего автомобиль «ГАЗ 3302» совершил столкновение с другой автомашиной «ГАЗ NEXT» под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении за автомашиной «Mercedes». Далее эта же автомашина «ГАЗ 3302» совершила столкновение с автомобилем «Kia Rio», под управлением 50-летнего водителя. Водитель автомашины «Mercedes» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. С места происшествия госпитализирован водитель «ГАЗ 3302», а его 31-летнему пассажиру оказана медицинская помощь на месте ДТП.