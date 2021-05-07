Смертельное ДТП в Тольятти: водитель умер за рулем

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Появились новые подробности смертельной аварии, которая произошла в Тольятти в четверг, 6 мая. О них рассказали в ГИБДД Автограда.

Как выяснилось, водителю «УАЗ Патриот» было 74 года. В 20:40 в районе дома № 106 на улице Александра Кудашева он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с «ВАЗ 21043», который двигался в прямом встречном направлении. От удара вазовское авто перевернулось на крышу. УАЗ оказался в кювете.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 21043» и пассажир автомобиля «УАЗ ПАТРИОТ». Водитель автомобиля «УАЗ ПАТРИОТ» скончался на месте происшествия (усматриваются признаки сердечной недостаточности), обстоятельства которого устанавливаются», - сообщили в ГИБДД Тольятти.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ГТРК Самара.