Смертельное ДТП в Самарской области: столкновение автомобиля Renaut Logan и мотоблока

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8 ноября в 20:34 на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 42 государственного казенного учреждения «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, что на втором километре автодороги «Челно-Вершины-Шламка-Нурлат» произошло ДТП. Есть пострадавший.

К месту вызова оперативно направился караул пожарно-спасательной части № 112. Прибывшими на место происшествия спасателями было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля Renaut Logan и мотоблока. Как сегодня сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, водитель автомобиля не пострадал. Управлявший мотоблоком мужчина погиб на месте.

Пожарные-спасатели провели на месте ДТП аварийно-спасательные работы: произвели осмотр места происшествия на предмет утечки топлива, стабилизировали транспортное средство, отключили систему электропитания во избежание возникновения возгорания и сбор информации.

На месте также работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, пишет TLTgorod.