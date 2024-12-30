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Смертельное ДТП в Исаклинском районе: погибший и четверо пострадавших

30 декабря 2024 12:56
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Смертельное ДТП в Исаклинском районе: погибший и четверо пострадавших

В понедельник, 30 декабря, в Самарской области произошла смертельная авария с автобусом. ДТП случилось в Исаклинском районе.

— По предварительным данным, в 03:05 водитель Lada Vesta 1977 года рождения ехала дороге М-5 «Урал» и на 1144 километре столкнулась с автобусом Yutong, не предоставив ему преимущественного права проезда. Водитель легковой автомашины погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. Трое ее пассажиров, двое из которых — несовершеннолетние, получили травмы. Также помощь потребовалась одному несовершеннолетнему пассажиру автобуса, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На момент публикации новости полицейские продолжали устанавливать все обстоятельства произошедшего, пишет 63.ру.

Около 10:00 30 декабря в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей пассажирским транспортом.

Фото: СУ СК

Теги: ДТП

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