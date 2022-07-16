Смертельное ДТП с грузовиками ночью произошло на М-5 в Самарской области

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Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства ДТП, которое произошло ночью, в 01:10 в Сызранском районе.



По предварительным данным, водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Volvo", двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г.Москва в направлении г.Самара, на 908 км по неустановленной причине допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Renault" в составе полуприцепа, под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении.

После столкновения автомобиль "Renault" совершил съезд в кювет с последующим возгоранием.

Водитель автомобиля "Volvo" погиб, а водитель автомобиля "Renault" госпитализирован в медицинское учреждение.

Движение по федеральной трассе восстановлено.