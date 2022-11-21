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Смертельное ДТП произошло в Кошкинском районе

21 ноября 2022 11:08
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Смертельное ДТП произошло в Кошкинском районе

Смертельное ДТП произошло в 15:15 час. 20 ноября в Кошкинском районе. По информации начальника ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району майора полиции  Владимира Ежова, следует, что в 15:15 час. на 21 км. автодороги «Борма - Кошки – Погрузная» 31-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21114» в состоянии алкогольного опьянения,  не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомашиной  «ИЖ 212603» под управлением 48 –летнего водителя.

После ДТП скончались женщины: пассажир автомобиля «ВАЗ 21114» 1996 года рождения и «ИЖ 212603» 1963 года рождения.

Пассажир автомобиля «ВАЗ 21114» 2021 года рождения и женщина – пассажир «ИЖ 212603» 1977 года рождения госпитализированы в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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