Смертельное ДТП произошло в Кошкинском районе

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Смертельное ДТП произошло в 15:15 час. 20 ноября в Кошкинском районе. По информации начальника ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району майора полиции Владимира Ежова, следует, что в 15:15 час. на 21 км. автодороги «Борма - Кошки – Погрузная» 31-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21114» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомашиной «ИЖ 212603» под управлением 48 –летнего водителя.

После ДТП скончались женщины: пассажир автомобиля «ВАЗ 21114» 1996 года рождения и «ИЖ 212603» 1963 года рождения.

Пассажир автомобиля «ВАЗ 21114» 2021 года рождения и женщина – пассажир «ИЖ 212603» 1977 года рождения госпитализированы в лечебное учреждение.