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Смертельное ДТП произошло в Волжском районе

5 февраля 2022 12:17
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Смертельное ДТП произошло в Волжском районе

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием трех транспортных средств, которое произошло сегодня, приблизительно в 9:00, в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай Солярис" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями "Тойота Королла" и "Лада Веста". Водитель автомобиля "Хендай Солярис" погиб на месте ДТП до приезда медицинских работников. Пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, которые находились в автомобиле Тойотта Каролла, они госпитализированы в лечебное учреждение, угрозы жизни нет.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства  произошедшего. Комментарий начальника ОГИБДД О МВД России по Волжскому району подполковника полиции Дмитрия Баландова. #гумвд63 #пресс_службамвд63 #полиция #полицияроссии #мвд63 #мвд #мвдроссии #самарскаяполиция #mvd #mvdrussia #police #russia #mvdrf #безопасностьнадорогах #ГИБДД #Госавтоинспекция #СоблюдайтеПДД

Теги: ДТП

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