Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины под ковшом погрузчика при чистке снега

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Следственным отделом Новокуйбышевска по факту гибели мужчины 1999 года рождения при производстве работ по чистке снега проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 5 февраля мужчина при помощи малогабаритного погрузчика выполнял работы по очистке снега на внутридомовой территории одного из жилых домов по улице Раздольной микрорайона Южный город.

"В связи с накоплением снега и наледи на механизмах и узлах погрузчика он покинул кабину и предпринял попытку самостоятельно устранить неполадку, при этом двигатель находился в рабочем состоянии. При выполнении указанных манипуляций рабочий оступился и попал под гидравлический механизм, осуществляющий подъем ковша, получив травмы несовместимые с жизнью", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК СО