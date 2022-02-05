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Проводится доследственная проверка.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины под ковшом погрузчика при чистке снега

5 февраля 2022 20:35
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Проводится доследственная проверка.

Следственным отделом Новокуйбышевска по факту гибели мужчины 1999 года рождения при производстве работ по чистке снега проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 5 февраля мужчина при помощи малогабаритного погрузчика выполнял работы по очистке снега на внутридомовой территории одного из жилых домов по улице Раздольной микрорайона Южный город. 

"В связи с накоплением снега и наледи на механизмах и узлах погрузчика он покинул кабину и предпринял попытку самостоятельно устранить неполадку, при этом двигатель находился в рабочем состоянии. При выполнении указанных манипуляций рабочий оступился и попал под гидравлический механизм, осуществляющий подъем ковша, получив травмы несовместимые с жизнью", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Фото:   СУ СК СО

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