Следователи проверят самарскую школу после публикаций о заражении ее учеников гепатитом А

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У учебного заведения два корпуса: на 18-м км Московского шоссе и на Мехзаводе.

«В СМИ сообщается о массовом заражении учащихся одной из школ в городе Самаре. Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, которые не соблюдают санитарные нормы. Также отмечается, что администрация школы пыталась скрыть указанный факт и не ввела карантинные меры, что могло способствовать увеличению числа заболевших. В Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка», — заявили в следственном комитете.

О промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении главе СК России Александру Бастрыкину доложит и. о. руководителя регионального СК Александр Воеводин, пишет 63.ру.

Переполох начался с сообщений в соцсетях, что в учебном заведении у восьми учеников обнаружили гепатит А. Однако специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали только 1 случай гепатита у ученика. Управление инициировало эпидемиологическое расследование.

По информации мэрии, руководство школы получило уведомление Роспотребнадзора в отношении ученика. Все предписанные мероприятия выполнили:

«В школе проводится полная санитарная обработка помещений класса и столовой. Издан приказ о введении карантина на 35 дней. Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации».