СКР подтвердил возбуждение дела против главного кадровика Минобороны

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Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение дела против начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Против Кузнецова возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных Сил России, Кузнецов получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Во время обысков у него изъяли 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Отмечается, что главный кадровик Минобороны арестован.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.