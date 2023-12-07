Скандал о смерти 13-летнего ребенка в селе Черноречье дошел до главы СК РФ

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Скандал о смерти 13-летнего ребенка в селе Черноречье дошел до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Отец погибшего подростка не согласился с выводами судебно-медицинской экспертизы.

— Трагедия, о которой идет речь, произошла в августе 2023 года на территории заброшенной фермы. У мальчика произошел конфликт со сверстником. В результате драки сын заявителя скончался на месте от травм, — сообщили в СУ СКР.

В причинах гибели 13-летнего жителя села Черноречье будут разбираться эксперты из другого региона. Чтобы оспорить результаты прошлой экспертизы, тело ребенка отправили в Казань.

Уголовное дело расследуют в регионе. О результатах разбирательств Бастрыкин попросил доклад у исполняющего обязанности руководителя регионального СК Александра Воеводина. Известно, что самарские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет 63.ру.