СК РФ сообщил о гибели более 60 человек в теракте в "Крокус сити холле"

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Предварительно установлено, что более 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, число жертв может увеличиться, сообщается в Telegram-канале СК России.

Следователи, криминалисты и эксперты ведомства совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения, пишет РИА Новости.