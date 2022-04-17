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Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК)", — отметила она.

Ранее собеседник агентства уточнял, что погибший работал в Мособлпожспасе.

По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Источник агентства в силовых структурах заявил, что мужчина стрелял из самодельного ружья.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков