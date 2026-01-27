Сигареты на чужие деньги: в Сызрани раскрыли кражу с банковской карты

В январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 2003 года рождения, которая сообщила о хищении с банковской карты более 4 тысяч рублей.

Заявитель рассказала полицейским, что потеряла банковскую карту вечером по пути с работы домой, а утром обнаружила списание денежных средств за покупки, которые не совершала, после чего заблокировала карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету женщины и установили, что картой расплачивались в торговой точке, расположенной в одном из районов города. Полицейские опросили персонал и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости от торгового павильона.

Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастна местная жительница 1966 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили её местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная призналась в совершении противоправного деяния и сообщила оперуполномоченным, что расплатилась найденной банковской картой за 5 блоков сигарет в ближайшем киоске. Хотела еще сделать покупки, однако не успела, так как владелец уже заблокировал карту.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта) возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время злоумышленница вернула чужую карту сотрудникам полиции и полностью возместила ущерб потерпевшей.