Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сигареты на чужие деньги: в Сызрани раскрыли кражу с банковской карты

В январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 2003 года рождения, которая сообщила о хищении с банковской карты более 4 тысяч рублей.

Заявитель рассказала полицейским, что потеряла банковскую карту вечером по пути с работы домой, а утром обнаружила списание денежных средств за покупки, которые не совершала, после чего заблокировала карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету женщины и установили, что картой расплачивались в торговой точке, расположенной в одном из районов города. Полицейские опросили персонал и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости от торгового павильона.

Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастна местная жительница 1966 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили её местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная призналась в совершении противоправного деяния и сообщила оперуполномоченным, что расплатилась найденной банковской картой за 5 блоков сигарет в ближайшем киоске. Хотела еще сделать покупки, однако не успела, так как владелец уже заблокировал карту.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта) возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время злоумышленница вернула чужую карту сотрудникам полиции и полностью возместила ущерб потерпевшей.

В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
