Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

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7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:45 час. в Сызрани. Водитель 2005 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2114, двигался по улице Хвалынской в сторону улицы Крайней. В пути следования, совершая разворот, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, тем самым создав помеху для движения автомобиля LADA Granta, движущегося сзади в попутном направлении без изменения направления траектории движения, в результате чего произошло столкновение. Водителю ВАЗ 2114 и двое пассажиров 2006 и 2007 годов рождения госпитализированы, водителю LADA Granta 2003 года рождения и пассажиру - 15-летнему юноше назначено амбулаторное лечение, еще один 19-летний пассажир госпитализирован.