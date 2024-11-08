Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель диктанта - популяризация географических знаний и повышения интереса к географии России.
В Историческом парке Самары состоится просветительская акция Русского географического общества - «Географический диктант»
 «Смотреть» спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко.
В театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает вас на III международный фестиваль джаза
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

8 ноября 2024 13:14
124
Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:45 час. в Сызрани. Водитель 2005 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2114, двигался по улице Хвалынской в сторону улицы Крайней.  В пути следования, совершая разворот, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, тем самым создав помеху для движения автомобиля LADA Granta, движущегося сзади в попутном направлении без изменения направления траектории движения, в результате чего произошло столкновение. Водителю ВАЗ 2114 и двое пассажиров 2006 и 2007 годов рождения госпитализированы, водителю LADA Granta 2003 года рождения и пассажиру - 15-летнему юноше назначено амбулаторное лечение, еще один 19-летний пассажир госпитализирован.  

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
07 ноября 2024, 13:29
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Происшествия
377
На трассе в Большеглушицком районе произошло ДТП
07 ноября 2024, 12:49
На трассе в Большеглушицком районе произошло ДТП
К сожалению, есть пострадавшие. Происшествия
329
Снегопад в Самарской области: ГИБДД предупреждает о ДТП
06 ноября 2024, 11:26
Снегопад в Самарской области: ГИБДД предупреждает о ДТП
Автоинспекторы обращают внимание на основные причины ДТП на федеральных трассах: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, совершение опасных... Происшествия
412
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
156
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
217
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
420
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
404
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
591
Весь список