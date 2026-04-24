Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Самаре 23 апреля, двое госпитализированы

Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Самаре 23 апреля, сообщили «Самарской газете» в региональном минздраве. Два человека были госпитализированы в больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Напомним, обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом. В здании повреждена кровля, частично выбиты стекла в квартирах. Часть обломков упала на людей, которые находились в это время на улице.

Также в результате атаки на промышленные предприятия Новокуйбышевска погиб один человек. Еще одному пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, пишет Самарская газета.